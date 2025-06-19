«Это что-то особенное»: Посла Камеруна на ПМЭФ накормили «космической» чёрной икрой

На ПМЭФ-2025 посол Камеруна Махамат Паба Салэ и его ассистент посетили стенд Вологодской области, где попробовали местную фермерскую чёрную икру. Деликатес был представлен компанией «Русский икорный дом», являющейся официальным поставщиком икры в Кремль. Корреспондент Life.ru взял у дипломатов интервью, чтобы узнать их мнение о продукте.

Посол Камеруна Махамат Паба Салэ и его помощник пробуют чёрную икру на стенде Вологодской области на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Вкус особый. Я слышал о чёрной икре, но никогда не пробовал. Сложно объяснить — чувствуется, что это что-то особенное, что это необычная икра», — поделился впечатлениями помощник посла.

Особое восхищение гостей вызвала элитная икра «Империал» от 30-летних осётров, которую сравнивают с выдержанным коньяком. Посол Камеруна сразу поинтересовался возможностью приобретения этого деликатеса и получил заверения, что купить его можно даже в аэропорту.

Как рассказали производители, этот деликатес имеет «космическую» историю — в 2020 году его включали в рацион российских космонавтов. Уникальный продукт экспортируется в ОАЭ и производится по особой технологии: осетровых не забивают, а бережно «доят» через специальное отверстие.

Производители подчеркнули, что для получения первой икры осётр должен расти не менее восьми лет в специально созданных условиях. Гуманный метод производства позволяет сохранять рыбе жизнь после извлечения икры.