Отражение постгуманистической эпохи: «Шкулёв Холдинг» представил на ПМЭФ цифровой арт-куб

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года стенд «Шкулёв Холдинг» стал одним из самых заметных арт-объектов и символов эпохи, в которой реальность и цифровые миры не просто пересекаются, а сливаются в единую среду. Комплексная инсталляция холдинга представила футуристическое видение гармоничного сосуществования технологий, природы и человека.

Инсталляция на ПМЭФ-2025. Видео © Telegram / Shkulev Holding

«Центром притяжения стенда выступил футуристичный медиа-куб. На его гранях транслировались уникальные видео-работы художника VS Gallery Rinatto L’bank, созданные с применением технологий искусственного интеллекта. Этот динамичный арт-объект воплощает ядро инноваций «Шкулёв Холдинг», стал символом творческой силы новых медиа», — говорится в сообщении.

Особое внимание привлекали зеркальные стены, которые бесконечно отражали куб, создавая иллюзию множества цифровых реальностей. Такой визуальный эффект стал метафорой стремительного расширения медиапространств и вызовов постгуманистической эпохи, где человек перестаёт быть центром мира, уступая место более широкому взгляду на природу и технологическую экосистему.

В работах, транслируемых на кубе, фигура человека сведена к минимуму, что подчёркивает культурный поворот от антропоцентризма к новой модели взаимодействия — человек, машина и природа как единая структура. Это направление особенно важно в контексте стремления «Шкулёв Холдинг» к переосмыслению роли медиа в будущем. Стенд также отразил идеи био-вдохновлённого дизайна. Так, например, прототипом устойчивых коммуникационных структур стала грибница — мицелий — чьи природные принципы легли в основу проектирования городских систем и инфраструктур.