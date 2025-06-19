Политолог объяснил желание Румынии вынести вотум недоверия фон дер Ляйен

Джордже Симион, который является бывшим претендентом на пост президента Румынии, анонсировал сбор подписей европейских депутатов для инициации вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Политолог Георгий Забаринский прокомментировал заявление румынского политика.

«На первый взгляд, это заявление можно было бы списать на эмоциональную реакцию проигравшего кандидата. Однако Симион возглавляет партию «Альянс за объединение румын» (AUR), которая, несмотря на относительную молодость, уже стала четвёртой по влиянию политической силой в стране. На сегодня партия имеет 13 из 136 мест в верхней палате парламента и 31 из 330 в нижней», – подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Специалист отметил, что инициатива румынского политика едва ли приведёт к изменению руководства ЕК, однако может быть воспринята как символический шаг. Результативность действий Симиона в перспективе будет зависеть от его способности консолидировать оппозиционные силы, подытожил Забаринский.