КНДР запустила десяток баллистических ракет в сторону Китая
Reuters: Северная Корея выпустила более 10 ракет в сторону Китая
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Более 10 северокорейских баллистических ракет были выпущены в сторону Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных Южной Кореи.
Согласно информации агентства, инцидент произошёл утром 19 июня. Северокорейские военные произвели запуск более 10 ракет из района Сунана, расположенного вблизи Пхеньяна. Целью был северо-запад, то есть ракеты были направлены в сторону Китая.
Напомним, почти месяц назад Северная Корея осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Тогда запуск стал очередным эпизодом в серии испытаний вооружений, которые Пхеньян проводит на фоне растущей напряжённости в регионе.