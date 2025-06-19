КНДР запустила десяток баллистических ракет в сторону Китая

Более 10 северокорейских баллистических ракет были выпущены в сторону Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных Южной Кореи.

Согласно информации агентства, инцидент произошёл утром 19 июня. Северокорейские военные произвели запуск более 10 ракет из района Сунана, расположенного вблизи Пхеньяна. Целью был северо-запад, то есть ракеты были направлены в сторону Китая.