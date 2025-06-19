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Регион
19 июня, 10:36

Песков заявил, что поддержка Ирана со стороны России «налицо»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иран официально не обращался к России за военной помощью, однако Москва продолжает оказывать Тегерану поддержку — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ в четверг.

«Президент Путин отметил, что, во-первых, Иран не запрашивал у нас военной поддержки. А во-вторых, даже в рамках действующего договора между нашими странами нет пункта о военной взаимопомощи в таких обстоятельствах. Тем не менее, поддержка Ирана с нашей стороны налицо», — сказал представитель Кремля нашим коллегам из РБК.

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Ранее Песков заявил, что при необходимости Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Российским гражданам в Иране, желающим вернуться на Родину, предоставлена возможность эвакуации.

Марина Фещенко
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