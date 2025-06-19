«Мы вместе с вами»: В Киргизии требуют особого статуса для своих граждан в России
Глава ТПП Киргизии Сариев требует особый статус для граждан республики в России
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр Темир Сариев призвал к предоставлению гражданам Киргизии особого статуса в Российской Федерации. Его слова передает 24.KG.
Он подчеркнул, что киргизский народ демонстрировал поддержку России в ключевые исторические моменты, включая участие Панфиловской дивизии в защите Москвы во время Великой Отечественной войны. Сариев также отметил, что Бишкек одним из первых выразил солидарность с Россией в начале специальной военной операции, подтверждая надёжность республики как союзника.
«Надёжность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в России могут начать выдворять родственников мигрантов, совершивших преступление на территории РФ. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов. Он убеждён, что принятие данного закона поможет урегулировать давние вопросы миграционной политики и позитивно отразится на криминогенной обстановке в стране.