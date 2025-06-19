«Мы вместе с вами»: В Киргизии требуют особого статуса для своих граждан в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр Темир Сариев призвал к предоставлению гражданам Киргизии особого статуса в Российской Федерации. Его слова передает 24.KG.

Он подчеркнул, что киргизский народ демонстрировал поддержку России в ключевые исторические моменты, включая участие Панфиловской дивизии в защите Москвы во время Великой Отечественной войны. Сариев также отметил, что Бишкек одним из первых выразил солидарность с Россией в начале специальной военной операции, подтверждая надёжность республики как союзника.

«Надёжность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами», — добавил он.