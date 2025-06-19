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19 июня, 11:11

«Тоже развели»: В Госдуме рассказали, сколько депутатов обманули мошенники

Боярский: 12 депутатов Госдумы потеряли «чувствительные» суммы из-за аферистов

Депутаты в Госдуме. Обложка © Life.ru

Депутаты в Госдуме. Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил о случаях мошенничества среди парламентариев. По его словам, более десяти депутатов парламента понесли финансовые потери после взаимодействия с киберпреступниками.

«Депутатов Государственной думы тоже развели. Я могу вам сказать, что около 12 человек, которых от имени руководства на разные суммы, но чувствительные, так или иначе запутали», — отметил Борский на сессии ПМЭФ «Телефонные мошенники: сколько можно?».

Схема включала в себя общение злоумышленников от имени заместителя председателя Госдумы через иностранный мессенджер с загруженной из Интернета аватаркой, за которым следовал звонок от лица ложного сотрудника ФСБ.

Конкретные имена пострадавших депутатов не были названы.

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Недавно стало известно, что мошенники активно предлагают опасные схемы подработок. Среди них — доставка сомнительных посылок или выполнение функций «курьера по особым поручениям», что может привести к обвинению в соучастии в преступлении. В таких случаях человек общается с неизвестным «работодателем» в соцсетях, получая деньги или пакеты с непонятным содержимым за вознаграждение. Отмечается, что любая вакансия, требующая вложений или использования личных банковских карт, является обманом.

Алиса Хуссаин
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