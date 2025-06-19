«Тоже развели»: В Госдуме рассказали, сколько депутатов обманули мошенники
Боярский: 12 депутатов Госдумы потеряли «чувствительные» суммы из-за аферистов
Депутаты в Госдуме. Обложка © Life.ru
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил о случаях мошенничества среди парламентариев. По его словам, более десяти депутатов парламента понесли финансовые потери после взаимодействия с киберпреступниками.
«Депутатов Государственной думы тоже развели. Я могу вам сказать, что около 12 человек, которых от имени руководства на разные суммы, но чувствительные, так или иначе запутали», — отметил Борский на сессии ПМЭФ «Телефонные мошенники: сколько можно?».
Схема включала в себя общение злоумышленников от имени заместителя председателя Госдумы через иностранный мессенджер с загруженной из Интернета аватаркой, за которым следовал звонок от лица ложного сотрудника ФСБ.
Конкретные имена пострадавших депутатов не были названы.
Недавно стало известно, что мошенники активно предлагают опасные схемы подработок. Среди них — доставка сомнительных посылок или выполнение функций «курьера по особым поручениям», что может привести к обвинению в соучастии в преступлении. В таких случаях человек общается с неизвестным «работодателем» в соцсетях, получая деньги или пакеты с непонятным содержимым за вознаграждение. Отмечается, что любая вакансия, требующая вложений или использования личных банковских карт, является обманом.