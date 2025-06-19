«Тоже развели»: В Госдуме рассказали, сколько депутатов обманули мошенники

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил о случаях мошенничества среди парламентариев. По его словам, более десяти депутатов парламента понесли финансовые потери после взаимодействия с киберпреступниками.

«Депутатов Государственной думы тоже развели. Я могу вам сказать, что около 12 человек, которых от имени руководства на разные суммы, но чувствительные, так или иначе запутали», — отметил Борский на сессии ПМЭФ «Телефонные мошенники: сколько можно?».

Схема включала в себя общение злоумышленников от имени заместителя председателя Госдумы через иностранный мессенджер с загруженной из Интернета аватаркой, за которым следовал звонок от лица ложного сотрудника ФСБ.

Конкретные имена пострадавших депутатов не были названы.