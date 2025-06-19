Гружённая золотом баржа получила пробоину на Ангаре в Красноярском крае

Баржа с золотосодержащим концентратом, которую по Ангаре тянул теплоход, наткнулась на подводное препятствие в Красноярском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл сегодня около 7 утра в Мотыгинском районе, неподалёку от села Рыбное. Теплоход «Стальмаг» и влекомое им судно вышли за пределы судового хода, где баржа получила повреждение корпуса.

«В результате инцидента произошло повреждение корпуса баржи-площадки, опасных последствий не допущено, судовой ход свободен, осуществляется устранение повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры.