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19 июня, 11:36

Гружённая золотом баржа получила пробоину на Ангаре в Красноярском крае

Река Ангара. Обложка © Wikipedia

Река Ангара. Обложка © Wikipedia

Баржа с золотосодержащим концентратом, которую по Ангаре тянул теплоход, наткнулась на подводное препятствие в Красноярском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл сегодня около 7 утра в Мотыгинском районе, неподалёку от села Рыбное. Теплоход «Стальмаг» и влекомое им судно вышли за пределы судового хода, где баржа получила повреждение корпуса.

«В результате инцидента произошло повреждение корпуса баржи-площадки, опасных последствий не допущено, судовой ход свободен, осуществляется устранение повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры.
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А ранее в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — проплывавшее судно получило пробоину и село на мель. Повреждёнными оказались топливный бак и рулевое управление. В Енисей начало выливаться дизельное топливо.

Мария Любицкая
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