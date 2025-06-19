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Регион
19 июня, 11:30

В США отметили интересную деталь в интервью Путина зарубежным журналистам

Bloomberg обратило внимание на историю внучки Путина, которая говорит по-китайски

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Знание китайского языка внучкой президента России Владимира Путина подчёркивает крепнущие отношения между Москвой и Пекином. Об этом пишет Bloomberg.

«Замечание Путина предлагает редкий взгляд на личную жизнь российского президента и иллюстрирует тесные отношения между РФ и КНР», — указано в публикации.

Агентство подчеркнуло, что Китай продолжил торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине, несмотря на западные санкции, и стал одним из её главных экономических партнёров.

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Накануне Путин сообщил на встрече с руководителями международных СМИ, что его внучка и дочь хорошо владеют китайским языком. Он также отметил растущий интерес россиян к изучению китайского, что, по его мнению, закономерно в контексте российско-китайских отношений.

Наталья Демьянова
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