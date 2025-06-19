В США отметили интересную деталь в интервью Путина зарубежным журналистам

Знание китайского языка внучкой президента России Владимира Путина подчёркивает крепнущие отношения между Москвой и Пекином. Об этом пишет Bloomberg.

«Замечание Путина предлагает редкий взгляд на личную жизнь российского президента и иллюстрирует тесные отношения между РФ и КНР», — указано в публикации.

Агентство подчеркнуло, что Китай продолжил торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине, несмотря на западные санкции, и стал одним из её главных экономических партнёров.