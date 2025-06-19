«Обосрались»: Дегтярёв накинулся на бывших спортивных чиновников
Дегтярёв: Бывшие спортивные чиновники под санкциями прикрывали провалы в работе
Михаил Дегтярёв. Обложка © РИА Новости / Анастасия Петрова
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр спорта России Михаил Дегтярёв выступил с резким заявлением, обвинив бывших спортивных функционеров в использовании санкций против россиян как щита для сокрытия собственной некомпетентности.
«Для старой спортивной управленческой элиты это отлично. Отвечать ни за что не надо, собственную импотенцию управленческую можно списать на внешнюю конъюнктуру. Нас же не допускают и обижают, правильно? Мы обосрались, но вроде это они все там, за рубежом, виноваты», — заявил Дегтярёв.
С подобными вопросами, как он добавил, его команда разбиралась в течение 13 месяцев.
Михаил Дегтярёв был назначен министром спорта России в мае 2024 года. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся отстранений российских атлетов от участия в международных турнирах во многих видах спорта, а также приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) Международным олимпийским комитетом (МОК).
Первые рекомендации МОК по недопуску российских и белорусских спортсменов были выпущены в конце февраля 2022 года. Однако к концу 2023 года позиция изменилась, и организация разрешила ограниченное участие россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года, куда от России поехало всего 15 человек.
Ранее сообщалось, что будущее Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) будет определено весной 2026 года, когда Министерство спорта России проведёт комплексную оценку её работы. За 15 лет руководства Вяльбе российские лыжники показали выдающиеся результаты, в частности, на Олимпиаде-2022 в Пекине, где они завоевали золото в обеих эстафетах, а Александр Большунов добавил в копилку сборной две личные золотые медали.