«Обосрались»: Дегтярёв накинулся на бывших спортивных чиновников

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр спорта России Михаил Дегтярёв выступил с резким заявлением, обвинив бывших спортивных функционеров в использовании санкций против россиян как щита для сокрытия собственной некомпетентности.

«Для старой спортивной управленческой элиты это отлично. Отвечать ни за что не надо, собственную импотенцию управленческую можно списать на внешнюю конъюнктуру. Нас же не допускают и обижают, правильно? Мы обосрались, но вроде это они все там, за рубежом, виноваты», — заявил Дегтярёв.

С подобными вопросами, как он добавил, его команда разбиралась в течение 13 месяцев.

Михаил Дегтярёв был назначен министром спорта России в мае 2024 года. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся отстранений российских атлетов от участия в международных турнирах во многих видах спорта, а также приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) Международным олимпийским комитетом (МОК).

Первые рекомендации МОК по недопуску российских и белорусских спортсменов были выпущены в конце февраля 2022 года. Однако к концу 2023 года позиция изменилась, и организация разрешила ограниченное участие россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года, куда от России поехало всего 15 человек.