Ягуар подрался с проплывающим мимо аллигатором в Бразилии
NTK: В Бразилии сняли на видео нападение ягуара на аллигатора
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео. Об этом рассказал Итало Гарсия Алвес, автор ролика, в беседе с порталом Need to Know.
В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора. Видео © Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) / Italo garcia alves
«В этом случае, несмотря на то, что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечном итоге она вскоре упустила добычу», — рассказал мужчина.
Алвес заметил, что ягуар залез на дерево у реки и наблюдал за аллигаторами в воде, прежде чем внезапно атаковать. По его словам, группа ждала в засаде более четырёх часов, чтобы запечатлеть этот момент. После прыжка хищника в воде развернулась короткая, но напряжённая схватка.
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