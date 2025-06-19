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19 июня, 11:53

Ягуар подрался с проплывающим мимо аллигатором в Бразилии

NTK: В Бразилии сняли на видео нападение ягуара на аллигатора

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео. Об этом рассказал Итало Гарсия Алвес, автор ролика, в беседе с порталом Need to Know.

В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора. Видео © Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) / Italo garcia alves

«В этом случае, несмотря на то, что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечном итоге она вскоре упустила добычу», — рассказал мужчина.

Алвес заметил, что ягуар залез на дерево у реки и наблюдал за аллигаторами в воде, прежде чем внезапно атаковать. По его словам, группа ждала в засаде более четырёх часов, чтобы запечатлеть этот момент. После прыжка хищника в воде развернулась короткая, но напряжённая схватка.

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Ранее Life.ru сообщал, что в индийском штате Махараштра произошла трагическая встреча с дикой природой: вблизи заповедника Тадоба-Андхари тигр напал на 30-летнюю Бхуванешвари Бхендре. Женщина скончалась от полученных ран. Инцидент случился в лесистой местности у заповедной зоны, где Бхуванешвари вместе с родственниками собирала листья тенду (чернодревесной хурмы).

Александра Мышляева
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