В Киргизии предложили отказаться от названия Кыргызстан
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Депутат Жогорку Кенеша Киргизии Арсланбек Малиев рекомендовал президенту Садыру Жапарову избегать названия «Кыргызстан» в выступлениях на площадке ООН. Об этом он заявил во время заседания национального парламента.
Парламентарий предложил использовать официальное наименование — «Кыргызская Республика», не уточняя причины такого решения. По его словам, это особенно важно во время участия киргизских делегаций в международных мероприятиях.
Малиев отметил, что уже обсудил эту инициативу с главой государства.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Торгово-промышленной палаты Киргизии, экс-премьер-министр Темир Сариев выступил с инициативой о присвоении гражданам Киргизии особого статуса на территории РФ. В качестве аргумента он напомнил о давних исторических связях и поддержке, оказываемой киргизским народом России. Сариев подчеркнул, что киргизстанцы внесли значительный вклад в защиту Москвы во время Великой Отечественной войны.