В Киргизии предложили отказаться от названия Кыргызстан

Депутат Жогорку Кенеша Киргизии Арсланбек Малиев рекомендовал президенту Садыру Жапарову избегать названия «Кыргызстан» в выступлениях на площадке ООН. Об этом он заявил во время заседания национального парламента.

Парламентарий предложил использовать официальное наименование — «Кыргызская Республика», не уточняя причины такого решения. По его словам, это особенно важно во время участия киргизских делегаций в международных мероприятиях.

Малиев отметил, что уже обсудил эту инициативу с главой государства.