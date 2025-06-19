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Регион
19 июня, 12:08

В Киргизии предложили отказаться от названия Кыргызстан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alan Sau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alan Sau

Депутат Жогорку Кенеша Киргизии Арсланбек Малиев рекомендовал президенту Садыру Жапарову избегать названия «Кыргызстан» в выступлениях на площадке ООН. Об этом он заявил во время заседания национального парламента.

Парламентарий предложил использовать официальное наименование — «Кыргызская Республика», не уточняя причины такого решения. По его словам, это особенно важно во время участия киргизских делегаций в международных мероприятиях.

Малиев отметил, что уже обсудил эту инициативу с главой государства.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава Торгово-промышленной палаты Киргизии, экс-премьер-министр Темир Сариев выступил с инициативой о присвоении гражданам Киргизии особого статуса на территории РФ. В качестве аргумента он напомнил о давних исторических связях и поддержке, оказываемой киргизским народом России. Сариев подчеркнул, что киргизстанцы внесли значительный вклад в защиту Москвы во время Великой Отечественной войны.

Александра Мышляева
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