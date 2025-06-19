Заявки на участие в Национальной премии «Вызов» поступили из 40 стран мира

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были озвучены данные, подтверждающие растущий интерес к Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2025 году на премию поступило 632 заявки, охватившие 40 стран.

«Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация «Открытие». Количество заявок, полученных из‑за рубежа, выросло почти на 40%», — заявил Чернышенко.

Особо выделяется международная номинация Discovery, куда подали заявки 155 учёных из-за рубежа, включая такие страны, как Китай, США, Швейцария, Индия и другие. Значительная часть заявок – 75% – принадлежит российским исследователям, представляющим 58 регионов. Среди лидеров по активности – Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область.

Средний возраст участников премии составляет 47 лет, при этом самому юному – 18, а самому опытному – 89 лет. Приятно отметить увеличение доли женщин-заявителей на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 26%.

Премия «Вызов», созданная по поручению Президента России в 2023 году, призвана отмечать научные достижения, имеющие высокий потенциал для улучшения жизни людей и готовые к практическому внедрению в ближайшее десятилетие.