«Пищевые дневники»: Актриса из «Холопа» раскрыла секрет похудения на 35 кг за 8 месяцев
Актриса Ольга Дибцева за восемь месяцев похудела на 35 килограммов
Ольга Дибцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dibulik / sedova
Актриса Ольга Дибцева во вторую беременность набрала лишние килограммы, однако это не помешало ей привести себя в форму. Артистка рассказала, как ей удалось за 8 месяцев избавиться от 35 килограммов. По её словам, она начала бегать, мало питаться и ходить на массаж. В результате к началу съёмок в новом сериале артистка похудела на 20 килограммов, а потом ещё на 15.
«Я веду пищевые дневники, ограничиваю жиры и сладкое, налегаю на овощи, стараюсь больше двигаться — у меня почти никогда нет времени дойти до спортзала, но зато я много хожу пешком», — подчеркнула актриса в интерью Леди Mail.
Дибцева отметила, что избавиться от лишнего веса ей помог диетолог. Актриса рассказала, что является внучкой блокадницы, поэтому в её семье не принято оставлять еду в тарелке. Артистка получала ложкой по лбу, если не доедала остатки пищи. Из-за этого у неё появилось расстройство пищевого поведения, которое заставляло актрису заедать положительные и негативные эмоции.
«Мой вес всегда «гулял» с амплитудой в десять кг, что меня расстраивало: я не люблю себя большой, это не моё. Поэтому всю жизнь борюсь я с лишними килограммами и в последнее время делаю это эффективнее — как раз благодаря тому, что обратилась к специалисту», — подытожила Дибцева.
А ранее Life.ru писал, что телеведущая Ольга Вашурина призвала не повторять её диету для похудения. По её словам, она участвовала в челлендже по сбросу лишних килограммов, в рамках которого за 21 день скинула десять кг.