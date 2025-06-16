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16 июня, 14:10

«Плачевные последствия»: Сладкоежка Ольга Вашурина рискует здоровьем ради похудения

Телеведущая Ольга Вашурина призвала не повторять её диету для похудения

Ольга Вашурина. Обложка © VK / Ольга Вашурина

Ольга Вашурина. Обложка © VK / Ольга Вашурина

Ведущая шоу «Кондитер» Ольга Вашурина, которая никогда не отказывается полакомиться тортиками участников, призналась, что время от времени борется с лишним весом. Однажды она даже участвовала в челлендже по похудению, в рамках которого за 21 день скинула десять килограммов.

Сейчас соведущая Рената Агзамова периодически кардинально сбрасывает вес, занимаясь пауэрлифтингом на профессиональном уровне. Звезде приходится перед каждым соревнованием садиться на диету и соблюдать спортивный режим питания, рекомендованный тренером. В частности, Вашурина потребляет в среднем до двух тысяч калорий в сутки, следит за балансом белков, жиров и углеводов.

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Перед важными стартами она садится на «сухую» диету, которая позволяет за неделю избавиться от пяти килограммов. Первые четыре дня она ест до 1000 калорий в сутки, а затем три дня воздерживается от еды, употребляя только пол-литра воды и плотный ужин вечером перед соревнованиями. Повторять за ней телеведущая не советует.

«Это не слишком здоровый подход к похудению и такая диета может привести к плачевным последствиям», — отметила собеседница Леди Mail.

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Ранее врач предложила способ есть и худеть. Кроме того, эксперт раскрыл опасности диеты по группе крови.

Борис Эльфанд
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