«Плачевные последствия»: Сладкоежка Ольга Вашурина рискует здоровьем ради похудения

Ведущая шоу «Кондитер» Ольга Вашурина, которая никогда не отказывается полакомиться тортиками участников, призналась, что время от времени борется с лишним весом. Однажды она даже участвовала в челлендже по похудению, в рамках которого за 21 день скинула десять килограммов.

Сейчас соведущая Рената Агзамова периодически кардинально сбрасывает вес, занимаясь пауэрлифтингом на профессиональном уровне. Звезде приходится перед каждым соревнованием садиться на диету и соблюдать спортивный режим питания, рекомендованный тренером. В частности, Вашурина потребляет в среднем до двух тысяч калорий в сутки, следит за балансом белков, жиров и углеводов.

Перед важными стартами она садится на «сухую» диету, которая позволяет за неделю избавиться от пяти килограммов. Первые четыре дня она ест до 1000 калорий в сутки, а затем три дня воздерживается от еды, употребляя только пол-литра воды и плотный ужин вечером перед соревнованиями. Повторять за ней телеведущая не советует.