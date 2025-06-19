Быстро и безопасно: Пользователи МАХ смогут переводить деньги через СБП

Пользователи цифровой платформы MAX смогут переводить деньги через сервис Банка России Систему быстрых платежей (СБП). Данное соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Генеральный директор «Национальной системы платёжных карт» Дмитрий Дубынин и гендиректор VK Владимир Кириенко подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёрство предполагает обеспечение технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы MАХ, а также обмен опытом. По словам Дубынина, запуск и первые переводы должны пройти в начале июля 2025 года.

Он также отметил, что разработчики уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту решение запустят для повседневно использования. Так что в этом году пользователи мессенджера смогут переводить деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс будет быстрым и безопасным.

«Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы — актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платёжных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей MАХ востребованное, надёжное и удобное решение», — подчеркнул Кириенко.