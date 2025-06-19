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19 июня, 12:53

Появилось видео с освобождёнными из плена российскими бойцами

Минобороны показало новое видео с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны России опубликовало видео с новой группой освобождённых из украинского плена военнослужащих. Публикация появилась в телеграм-канале ведомства.

Новая группа освобождённых из украинского плена военнослужащих ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. На опубликованных кадрах — один из бойцов позвонил сыну, чтобы сообщить радостную новость.

Освобождённый из плена российский военнослужащий звонит сыну. Видео © Telegram / Минобороны России

Напомним, сегодня стало известно об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Эта пятая по счёту подобная процедура, договорённость о них была достигнута в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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