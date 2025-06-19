Глава «Автодора» Петушенко: В России есть дороги, где связи не будет никогда

В будущем россиянам не стоит рассчитывать на устойчивую мобильную связь на всех участках федеральных трасс. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе Петербургского международного экономического форума — 2025.

По его словам, полноценное покрытие по-прежнему невозможно обеспечить из-за наличия так называемых «закрытых территорий», через которые пролегают отдельные участки дорог. Что именно входит в это понятие, он не уточнил, но отметил, что попытки наладить связь в этих зонах не дали результатов.

Петушенко подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры, необходимой в том числе для внедрения беспилотного транспорта, требует серьёзных вложений, а доступные бюджеты ограничены. Поэтому, по его словам, «придётся адаптироваться к реальной конфигурации трасс», не рассчитывая на полное покрытие в ближайшие годы.

Даже на высокотехнологичных автомагистралях, таких как М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, по-прежнему остаются участки без связи. Это связано с техническими и территориальными ограничениями, которые не удаётся преодолеть даже с применением современных решений.

На март 2025 года сеть GSM охватывает около 90% федеральных автодорог, в то время как LTE-связь доступна лишь на 54–75% их протяжённости. Отсутствие покрытия осложняет вызов экстренных служб и повышает риски для автомобилистов.