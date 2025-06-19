«Рестораны и элитные услуги»: Юрист назвал непростительные траты, за которые откажут в банкротстве

Позиция Верховного суда о недопустимости списания долгов, образовавшихся в результате ведения роскошного образа жизни за счёт кредитных средств, меняет подход к применению процедуры потребительского банкротства в целом. Теперь под более пристальным вниманием окажется цель, на которую были израсходованы заёмные средства, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Критерии, по которым суд квалифицирует расходы как элементы роскошного образа жизни, становятся определяющими при анализе добросовестности должника. Среди них — регулярные траты на брендовые товары, дорогие рестораны, элитные услуги, при этом отсутствие разумной мотивации для увольнения с высокооплачиваемой должности и демонстративное бездействие в поиске нового источника дохода. Именно совокупность таких обстоятельств позволяет судам сделать вывод о намеренном уклонении», — отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Юрист подчеркнул, что в случае обращения за признанием банкротства будет анализироваться не только факт отсутствия выплат, но и вся экономическая история, включая цель кредитования, стиль потребления, поведение в отношении трудоустройства. Попытка отнести дорогостоящие покупки к повседневным нуждам теперь может быть расценена как недостоверное обоснование.

По его словам, сформированное судом толкование исключает использование института банкротства как механизма освобождения от последствий необоснованного потребления. Отныне ориентир смещается в сторону оценки реальных жизненных обстоятельств, а не просто балансовых показателей.

«Это предупреждение тем, кто рассчитывает перевести ответственность за демонстративное потребление на кредиторов под прикрытием банкротства. Формально Верховный суд не расширяет перечень оснований для отказа в списании долгов, но фактически сигнализирует судам нижестоящих инстанций о допустимости более активной квалификации поведения как недобросовестного при наличии соответствующих обстоятельств», — заключил юрист.