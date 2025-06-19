Новый рекорд низкого атмосферного давления выжал все соки из москвичей
Синоптик Леус: Суточный рекорд низкого атмосферного давления обновлён в Москве
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В Москве зафиксирован новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. По данным метеостанции ВДНХ, сегодня к полудню барометры показали 735,3 мм ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он уточнил, что это на 0,2 мм ниже предыдущего рекорда для 19 июня, установленного в 1978 году. Таким образом, как и прогнозировали синоптики, столица обновила исторический минимум давления для этой даты. Окончательное значение будет подтверждено позднее, когда показатели перейдут в фазу роста.
По словам Леуса, в ближайшие часы и в течение пятницы атмосферное давление будет постепенно повышаться, однако останется существенно ниже климатической нормы.
Ранее Life.ru объяснял, что при понижении атмосферного давления у человека повышается риск обморока, а также падает работоспособность и нарастает сонливость. Кроме того, могут появиться нервозность и ишемические атаки. Труднее всего переживать такие метаморфозы людям, перенёсшим инсульт, инфаркт, и тем, у кого сахарный диабет.