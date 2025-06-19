Новый рекорд низкого атмосферного давления выжал все соки из москвичей

В Москве зафиксирован новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. По данным метеостанции ВДНХ, сегодня к полудню барометры показали 735,3 мм ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что это на 0,2 мм ниже предыдущего рекорда для 19 июня, установленного в 1978 году. Таким образом, как и прогнозировали синоптики, столица обновила исторический минимум давления для этой даты. Окончательное значение будет подтверждено позднее, когда показатели перейдут в фазу роста.

По словам Леуса, в ближайшие часы и в течение пятницы атмосферное давление будет постепенно повышаться, однако останется существенно ниже климатической нормы.