Студентку ищут в Москве после странного исчезновения и сообщений с выкупом

В Москве при загадочных обстоятельствах исчезла студентка из Кстовского района Нижегородской области. Родители начали получать сообщения с откровенными снимками дочери, угрозами и требованием выкупа, сообщает Ni Mash.

По данным телеграм-канала, 20-летняя девушка заканчивает один из столичных вузов, идёт на красный диплом и подрабатывает репетитором. 9 июня она вышла из дома и больше не появилась. Уже вечером на телефон её матери стали приходить тревожные сообщения с шокирующими фото.

По предварительным данным, девушка могла попасться на мошенническую схему при оформлении повышенной стипендии. Возможно, её шантажируют злоумышленники, которые выманили личные данные и получили доступ к архивам. Семья обратилась в угрозыск Кстовского района, по факту исчезновения начата проверка. Девушку продолжают искать.