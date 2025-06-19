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19 июня, 13:50

Студентку ищут в Москве после странного исчезновения и сообщений с выкупом

Ni Mash: В Москве при странных обстоятельствах пропала 20-летняя студентка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk

В Москве при загадочных обстоятельствах исчезла студентка из Кстовского района Нижегородской области. Родители начали получать сообщения с откровенными снимками дочери, угрозами и требованием выкупа, сообщает Ni Mash.

По данным телеграм-канала, 20-летняя девушка заканчивает один из столичных вузов, идёт на красный диплом и подрабатывает репетитором. 9 июня она вышла из дома и больше не появилась. Уже вечером на телефон её матери стали приходить тревожные сообщения с шокирующими фото.

По предварительным данным, девушка могла попасться на мошенническую схему при оформлении повышенной стипендии. Возможно, её шантажируют злоумышленники, которые выманили личные данные и получили доступ к архивам. Семья обратилась в угрозыск Кстовского района, по факту исчезновения начата проверка. Девушку продолжают искать.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области уже больше месяца продолжаются поиски председателя гордумы Кушвинского округа Сергея Клиросова. Мужчина исчез после майских праздников. Последний раз его видели 9 мая на мероприятии в честь Дня Победы.

Милена Скрипальщикова
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