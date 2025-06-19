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Регион
19 июня, 14:07

«Это не норма»: Захарова призвала Италию принести извинения за слова об ударе по Кремлю

Захарова: РФ ждёт извинений от Рима и RAI за призыв к удару по Кремлю

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Россия ожидает извинений не только от представителей итальянской телекомпании RAI, призывавшей к ударам по Кремлю, но и от официальных лиц Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ-2025.

«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании RAI. Но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии. [Это] такая разнузданность и такая вседозволенность», — заметила спикер дипломатического ведомства.

На прошлой неделе Марко Фриттелла, директор итальянской телерадиокомпании Rai и бывший телеведущий, опубликовал в соцсети X комментарий к посту, в котором утверждалось о якобы совместном присутствии в РФ Владимира Путина, Башара Асада и Али Хаменеи. В своем комментарии Фриттелла заявил, что «одной точной ракеты было бы достаточно» для ликвидации этих политиков. Позже он удалил эту публикацию.

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Юрий Лысенко
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