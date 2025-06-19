«Циничная ложь»: Захарова возмутилась заявлением Зеленского об обмене детей на солдат
Захарова возмутилась заявлением Зеленского об обмене детей на солдат
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
На полях ПМЭФ-2025 официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в распространении заведомой лжи. Поводом стало заявление экс-комика о якобы предложении Москвы обменять украинских детей на российских военных.
Мария Захарова о вранье Зеленского. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Так врать, это не знаю, под какими надо быть препаратами. Это же откровенная, циничная, страшная ложь, наверное, опять же направленная на подрыв стамбульских процессов, посреднических усилий тех стран, которые способствуют этому процессу», — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что РФ не занимается похищением, депортацией или насильственным перемещением несовершеннолетних. Она также напомнила, что озвученные Киевом 20 тысяч «пропавших» украинских детей в итоге превратились в 139.
Ранее в попытке подорвать мирные инициативы Киев обвинили и за рубежом. По мнению экс-сенатора США и полковника в отставке Ричарда Блэка, атаки беспилотниками по российским аэродромам были спланированы именно для того, чтобы сорвать переговоры. Турецкие аналитики также считают, что Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы не допустить второго этапа мирного диалога.