«Циничная ложь»: Захарова возмутилась заявлением Зеленского об обмене детей на солдат

«Так врать, это не знаю, под какими надо быть препаратами. Это же откровенная, циничная, страшная ложь, наверное, опять же направленная на подрыв стамбульских процессов, посреднических усилий тех стран, которые способствуют этому процессу», — сказала Захарова.