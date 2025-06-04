Владимир Зеленский сознательно критикует предложения России по урегулированию, стремясь не допустить возобновления переговоров. По словам генерала-майора Сергея Липового, такая позиция украинского руководства призвана создать видимость, что якобы только Киев выступает за мирное решение.

Липовой заявил, что Зеленский осознаёт: даже незначительные успехи в переговорах о прекращении огня могут положить конец его политической карьере. По словам экс-военного, именно поэтому главарь киевского режима, представляя все российские инициативы в искажённом виде — как «клоунаду» или ультиматумы, — целенаправленно саботирует не только сами переговоры, но и даже подготовительные этапы к ним.