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Регион
4 июня, 16:37

«Политические клоунады»: Раскрыта схема Зеленского по срыву переговоров

Генерал Липовой: Зеленский критикует инициативы РФ, чтобы сорвать переговоры

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский сознательно критикует предложения России по урегулированию, стремясь не допустить возобновления переговоров. По словам генерала-майора Сергея Липового, такая позиция украинского руководства призвана создать видимость, что якобы только Киев выступает за мирное решение.

«Киевский режим во главе с этим просроченным клоуном делает всё, чтобы сорвать переговоры. Устраивает политические клоунады, террористические акты в отношении России, даже против стратегических объектов ядерной триады. Тем самым он хочет показать, кто настоящий ценитель мирных переговоров и кто хочет мира по-настоящему», сказал Липовой в беседе с NEWS.ru.

Липовой заявил, что Зеленский осознаёт: даже незначительные успехи в переговорах о прекращении огня могут положить конец его политической карьере. По словам экс-военного, именно поэтому главарь киевского режима, представляя все российские инициативы в искажённом виде — как «клоунаду» или ультиматумы, — целенаправленно саботирует не только сами переговоры, но и даже подготовительные этапы к ним.

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Ранее Зеленский заявил, что если переговоры в Стамбуле не приводят к ощутимым подвижкам, то продолжать их бессмысленно. Он подверг резкой критике предложения российской стороны, заявив, что российский меморандум «низкого уровня» с заведомо невыполнимыми ультимативными требованиями. Кроме того, российская делегация предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня, чтобы стороны забрали тела погибших. Но и от этого Зеленский отказался, нахамив вдобавок.

Александра Мышляева
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