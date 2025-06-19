Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила, что Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ. Цель — создать там новый очаг конфликта.

Она подчеркнула, что в СМИ стран Сахельского региона появились сведения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих в Сахаро-Сахельской зоне. По словам Захаровой, на прошлой неделе малийские и буркинийские издания, ссылаясь на официальные источники, указали на причастность украинской разведки к поддержке террористической группировки «Группа поддержки ислама и мусульман», которая 30 мая атаковала позиции вооружённых сил Мали в районе Куликоро. Она добавила, что, отступая под давлением российских сил, Украина, вероятно, решила перенести свою дестабилизирующую деятельность в Африку, поощряя там терроризм в государствах, дружественных России.

Захарова также отметила, что киевский режим продолжает проявлять свою террористическую природу не только внутри страны, но и за её пределами. Она напомнила, что связи Украины с африканскими террористами ранее подтверждались, в частности, заявлениями пресс-секретаря Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова и посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, которые публично признавали факты поддержки террористических групп, совершивших в июле 2024 года нападение на военную колонну на севере Мали.

По словам дипломата, эти сведения подтвердили власти Мали и Нигера, которые в августе 2024 года разорвали дипломатические отношения с Украиной. Вскоре Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН, требуя принять меры против Киева за поддержку терроризма в Африке. Захарова также указала на молчаливое согласие западных стран, в частности Великобритании и ЕС, с действиями Украины. Она подчеркнула, что за год после трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку Киевом террористических группировок, несмотря на обвинения со стороны африканских государств.