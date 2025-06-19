«Он был не в адеквате»: Вован и Лексус рассказали Life.ru, как разыграли Зеленского

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали Life.ru о том, как разыграли Владимира Зеленского. По их словам, во время звонка лидер киевского режима был в неадекватном состоянии — всё время издавал какие-то звуки, а затем и вовсе пригрозил навести порчу.

Вован и Лексус рассказали Life.ru, как разыграли Зеленского. Видео © Life.ru

«Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вёл», — отметил пранкер Вован, добавив, что они сделали исключение для Зеленского, так как обычно звонят людям, влияющим на политическую повестку, а лидер киевского режима просто «торгует лицом».

Вместе с этим пранкеры признались, что звонить американскому лидеру Дональду Трампу пока не планируют.

Ранее Life.ru рассказывал, что в новом пранке от Вована и Лексуса лидер «Би-2» Лёва* (Егор Бортник*) рассказал о финансовых проблемах группы. Музыкант признался, что нехватка финансирования серьёзно затрудняет производство видеоклипов.