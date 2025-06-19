Обстрелы и отсутствие ясных перспектив заставляют украинских девушек массово покидать Незалежную. Многие из них ещё до начала военных действий не планировали эмиграцию, но теперь возвращаются лишь единицы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

В статье отмечается, что среди уехавших — лучшие и самые талантливые представители Украины. Это создаёт «демографическую бомбу замедленного действия», поскольку существует серьёзная обеспокоенность тем, кто займётся восстановлением страны после окончания конфликта, если молодёжь не вернётся домой.