Страна без будущего: Украинские девушки массово бегут за границу
The Telegraph: Сотни украинок уезжают в Европу из-за неопределённого будущего
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Bond
Обстрелы и отсутствие ясных перспектив заставляют украинских девушек массово покидать Незалежную. Многие из них ещё до начала военных действий не планировали эмиграцию, но теперь возвращаются лишь единицы. Об этом сообщило издание The Telegraph.
В статье отмечается, что среди уехавших — лучшие и самые талантливые представители Украины. Это создаёт «демографическую бомбу замедленного действия», поскольку существует серьёзная обеспокоенность тем, кто займётся восстановлением страны после окончания конфликта, если молодёжь не вернётся домой.
Власти Украины всё больше обеспокоены массовым отъездом несовершеннолетних из страны, в том числе девушек и юношей до 17 лет. По словам омбудсмена по образованию Надежды Лещик, Незалежной необходима единая стратегия, чтобы остановить этот отток молодёжи. Образовательные чиновники отмечают заметное сокращение числа учеников в старших классах, которые часто переводятся на дистанционное обучение, а не отчисляются.