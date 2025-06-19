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19 июня, 14:54

Зарабатывали миллионы: Семья открыла подпольную клинику и лечила зубы по видеоурокам

В Чехии арестовали семью, которая лечила зубы людям без образования и лицензии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Faukner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Faukner

В Чехии полиция арестовала семью из трёх человек, которая занималась нелегальным бизнесом. Они открыли стоматологическую клинику, не имея лицензии и образования, а пациентов лечили по видеоурокам из Интернета. Как сообщает The Guardian, медики самоучки предоставляли услуги в течение двух лет.

В материале говорится, что полностью оборудованную клинику открыли городе Гавличкув-Брод. Главным врачом работал 22-летний мужчина, он проводил осмотры, удалял зубы, делал анестезию и другие процедуры, которые выполняет обычный стоматолог. Всему этому он «научился» по роликам в Интернете.

За медсестру себя выдавала 50-летняя женщина, она также занималась поставкой необходимых материалов, а 44-летний мужчина нашёл помещение для клиники и изготавливал протезы. По данным полиции, за свою деятельность они смогли заработать четыре миллиона чешских крон. В переводе на рубли выходит около 14,6 миллиона.

Семья была задержана в июне. Всем троим предъявили обвинения во введении незаконного бизнеса, кражах, отмывании денег, торговле наркотиками и попытке нанесения побоев. Фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы.

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Ранее Life.ru сообщил, что житель Перми умер после удаления зуба мудрости. Мужчина обратился к стоматологу из-за острой боли, но после процедуры впал в кому из-за сепсиса, а затем скончался.

Юлия Сафиулина
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