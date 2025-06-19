Мбаппе госпитализировали во время клубного чемпионата мира
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.Обложка © ТАСС / ЕРА
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе был госпитализирован во время клубного чемпионата мира в США. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Футболист доставлен в больницу с острым гастроэнтеритом. Точные сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.
«Наш игрок Килиан Мбаппе страдает острым гастроэнтеритом и был госпитализирован для прохождения ряда обследований и назначения соответствующего курса лечения», — говорится в сообщении клуба.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки Израиля трагически погиб 25-летний полузащитник Абдулла Мазен Хавила. Хавила, прославившийся выступлениями за палестинский клуб «Джабалия», также известен своим опытом игры в ОАЭ. Он представлял такие эмиратские команды, как «Аль-Айн» и «Дубай Сити».