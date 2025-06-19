Мбаппе госпитализировали во время клубного чемпионата мира

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе был госпитализирован во время клубного чемпионата мира в США. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Футболист доставлен в больницу с острым гастроэнтеритом. Точные сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

«Наш игрок Килиан Мбаппе страдает острым гастроэнтеритом и был госпитализирован для прохождения ряда обследований и назначения соответствующего курса лечения», — говорится в сообщении клуба.