«Угнали с поля боя»: Российские десантники «затрофеили» хвалёную шведскую БМП в зоне СВО
RG.ru: Десантники РФ забрали в качестве трофея шведскую БМП CV-90 под Сумами
Бойцы ремонтной роты на фоне БМП SV-90 производства Швеции. Обложка © RG.ru / Андрей Полынский
Вооружённые силы Украины (ВСУ) при атаке позиций десантников в селе Беловоды под Сумами решили использовать шведскую БМП CV-90, которая на Западе считается лучшей боевой машиной пехоты. Тем не менее украинские подразделения проиграли российским военным, а «лучшая» БПМ оказалась подбита и обездвижена, пишет RG.ru.
«Наши штурмовики увидели, откуда идёт огонь, дождались того момента, как пехота врага спешится с брони, подошли на расстояние выстрела и шквальным огнём ликвидировали экипаж», — пояснил командир ремонтной роты 83-й бригады ВДВ с позывным Цепь.
Российские специалисты попытались завести шведскую технику, но безуспешно, так как у неё повредилась аккумуляторная батарея. Тогда командир из технической разведки быстро раздобыл отечественные аккумуляторы, и они подошли. БМП завели, бойцы ВС РФ погрузились в машину и отправились в сторону российской границы.
«Таким образом, «шведку» наши десантники угнали прямо с поля боя, но запаса топлива хватило только на 30 километров. Машина наглухо встала уже на территории Курской области», — указано в материале.
Однако и тут военнослужащим повезло. БМП взял на буксир проезжавший мимо бронированный военный «Урал». Техника довезла шведскую машину до ремонтной базы 83-й бригады. По данным газеты, хвалёные CV-90 передали ВСУ ещё в 2023 году. Однако за годы СВО украинские войска лишились как минимум половины техники.
А ранее Life.ru писал, что Армия России захватила так много техники НАТО в качестве трофеев, что её отправляют в тыл эшелонами. Часть вооружения было решено оставлять в подразделениях ВС РФ, чтобы в дальнейшем отремонтировать и использовать против ВСУ.