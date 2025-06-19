Американцы обмочились от страха: Российский истребитель напугал корабль НАТО на Балтике
С корабля НАТО сняли напугавший их российский самолёт Су-24МР
Российский разведывательный самолёт Су-24МР совершил облёт корабля НАТО в Балтийском море. В Сети появились кадры, снятые с борта корабля, на которых видно, как воздушное судно пролетает на низкой высоте и отстреливает тепловые ловушки.
Облёт Су-24МР корабля НАТО в Балтийском море. Видео © Telegram / Два майора
Судя по англоязычным комментариям на видео, экипаж корабля, вероятно, принадлежит к ВМС США. Кроме того, до этого сообщалось, что флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney вошёл в Балтийское море для участия в учениях НАТО Baltops-25.
Встреча, по-видимому, вызвала у экипажа натовского корабля испуг, хотя Су-24МР продемонстрировал образцовое поведение. Дата записи видео не указана. В комментариях пользователи иронизируют, что англоязычные моряки, возможно, были так шокированы, что либо они обмочились от страха, либо выпрыгнули за борт.
Ранее сообщалось, что жители Калининградской области стали свидетелями необычного природного явления — фата-морганы. На снимках очевидцев видно, как корабли будто парят над водой.
Обложка © Telegram / Два майора