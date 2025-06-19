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19 июня, 14:29

Американцы обмочились от страха: Российский истребитель напугал корабль НАТО на Балтике

С корабля НАТО сняли напугавший их российский самолёт Су-24МР

Российский разведывательный самолёт Су-24МР совершил облёт корабля НАТО в Балтийском море. В Сети появились кадры, снятые с борта корабля, на которых видно, как воздушное судно пролетает на низкой высоте и отстреливает тепловые ловушки.

Облёт Су-24МР корабля НАТО в Балтийском море. Видео © Telegram / Два майора

Судя по англоязычным комментариям на видео, экипаж корабля, вероятно, принадлежит к ВМС США. Кроме того, до этого сообщалось, что флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney вошёл в Балтийское море для участия в учениях НАТО Baltops-25.

Встреча, по-видимому, вызвала у экипажа натовского корабля испуг, хотя Су-24МР продемонстрировал образцовое поведение. Дата записи видео не указана. В комментариях пользователи иронизируют, что англоязычные моряки, возможно, были так шокированы, что либо они обмочились от страха, либо выпрыгнули за борт.

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Ранее сообщалось, что жители Калининградской области стали свидетелями необычного природного явления — фата-морганы. На снимках очевидцев видно, как корабли будто парят над водой.

Обложка © Telegram / Два майора

Наталья Демьянова
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