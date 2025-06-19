Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:59

«Долой гигантские человейники»: Слуцкий рассказал, как поднять демографию России

Депутат Слуцкий: Отсутствие вместительной жилпощади влияет на демографию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для повышения демографии в России необходимо бороться с «человейниками», предлагающими маленькие квартиры, не пригодные для семей с детьми. Об этом на полях ПМЭФ-2025 Life.ru заявил глава комитета Госдумы по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий — о мерах повышения демографии в России. Видео © Life.ru

«Надо бороться с человейниками, по 15-20 квадратных метров квартиры. Какая это демография? Сейчас глава Минстроя Ирек Файзуллин ограничил до 28 квадратных метров, но надо не меньше 40. И тогда пойдёт демография и будем заниматься условиями для молодых родителей... Долой гигантские человейники», — заявил лидер партии ЛДПР.

Помимо этого, Слуцкий подчеркнул необходимость дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости. В частности, он предложил восстановить ясельные группы для детей от двух месяцев до трёх лет, что, по его мнению, даст возможность молодым матерям совмещать уход за ребёнком и работу. Однако ключевым фактором, препятствующим решению демографической проблемы, Слуцкий считает строительство крупных жилых комплексов с малогабаритными квартирами.

«Перестанут стесняться»: Артемий Лебедев рассказал Life.ru, как наполнить Россию многодетными семьями
«Перестанут стесняться»: Артемий Лебедев рассказал Life.ru, как наполнить Россию многодетными семьями

Ранее патриарх Кирилл обвинил неподъёмные цены на жильё в снижении рождаемости. На рынке недвижимости основной спрос приходится на малогабаритные квартиры-студии, предназначенные для одиноких людей или пар. При этом доля просторных трёхкомнатных квартир, подходящих для больших семей, в новых жилых комплексах крайне мала – всего около 10%.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • ПМЭФ-2025
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar