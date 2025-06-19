«Долой гигантские человейники»: Слуцкий рассказал, как поднять демографию России
Депутат Слуцкий: Отсутствие вместительной жилпощади влияет на демографию
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Для повышения демографии в России необходимо бороться с «человейниками», предлагающими маленькие квартиры, не пригодные для семей с детьми. Об этом на полях ПМЭФ-2025 Life.ru заявил глава комитета Госдумы по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий — о мерах повышения демографии в России. Видео © Life.ru
«Надо бороться с человейниками, по 15-20 квадратных метров квартиры. Какая это демография? Сейчас глава Минстроя Ирек Файзуллин ограничил до 28 квадратных метров, но надо не меньше 40. И тогда пойдёт демография и будем заниматься условиями для молодых родителей... Долой гигантские человейники», — заявил лидер партии ЛДПР.
Помимо этого, Слуцкий подчеркнул необходимость дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости. В частности, он предложил восстановить ясельные группы для детей от двух месяцев до трёх лет, что, по его мнению, даст возможность молодым матерям совмещать уход за ребёнком и работу. Однако ключевым фактором, препятствующим решению демографической проблемы, Слуцкий считает строительство крупных жилых комплексов с малогабаритными квартирами.
Ранее патриарх Кирилл обвинил неподъёмные цены на жильё в снижении рождаемости. На рынке недвижимости основной спрос приходится на малогабаритные квартиры-студии, предназначенные для одиноких людей или пар. При этом доля просторных трёхкомнатных квартир, подходящих для больших семей, в новых жилых комплексах крайне мала – всего около 10%.