«Долой гигантские человейники»: Слуцкий рассказал, как поднять демографию России

Для повышения демографии в России необходимо бороться с «человейниками», предлагающими маленькие квартиры, не пригодные для семей с детьми. Об этом на полях ПМЭФ-2025 Life.ru заявил глава комитета Госдумы по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий — о мерах повышения демографии в России. Видео © Life.ru

«Надо бороться с человейниками, по 15-20 квадратных метров квартиры. Какая это демография? Сейчас глава Минстроя Ирек Файзуллин ограничил до 28 квадратных метров, но надо не меньше 40. И тогда пойдёт демография и будем заниматься условиями для молодых родителей... Долой гигантские человейники», — заявил лидер партии ЛДПР.

Помимо этого, Слуцкий подчеркнул необходимость дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости. В частности, он предложил восстановить ясельные группы для детей от двух месяцев до трёх лет, что, по его мнению, даст возможность молодым матерям совмещать уход за ребёнком и работу. Однако ключевым фактором, препятствующим решению демографической проблемы, Слуцкий считает строительство крупных жилых комплексов с малогабаритными квартирами.