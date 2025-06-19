Отправной точкой для возобновления отношений между Европой и Россией может стать Германия, а не Франция или любое другое государства. Такое мнение выразил доктор политических наук Андрей Пинчук. По его словам, причин для этого много: история, экономика, а также личные связи.

«Что касается Германии, тут всё достаточно очевидно. Во-первых, есть личностный фактор. Как мы помним, президент хорошо знает немецкий, часть его службы, судьбы была связана с Германией. Германские лидеры всегда находились в доверительных взаимоотношениях с Путиным. И самое главное, геостратегические интересы России и Германии зачастую совпадали», — подчеркнул специалист в беседе с «Царьградом».

Пинчук уточнил, что до недавних событий именно Берлин был главным экономическим союзником РФ в Европе. По его словам, недорогие российские энергоресурсы «подкармливали» немецкую промышленность, а ФРГ, в свою очередь, налаживала дипломатические связи с Москвой. Подобный «симбиоз» раздражал США, поэтому первоочерёдной задачей было разрушить эту связь.

«Если почитать различных теоретиков, в том числе антироссийских, западных, то одним из ключевых вопросов прошлого всегда была задача разделения России и Германии, потому что именно такой союз представлял наибольшую угрозу для интересов США, для интересов глобалистов», — объяснил политолог.

Пинчук добавил, что политика Германии утратила самостоятельность. По его словам, она стала «глобалистской». По его словам, именно Берлин может запустить новую архитектуру безопасности и сотрудничества. Сам потенциал не утрачен, несмотря на не слишком позитивные шансы, отметил специалист.