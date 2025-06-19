Франция способна сыграть уникальную роль в сближении России и Европы, выступив своеобразным связующим звеном. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд французских компаний активно налаживают контакты с Москвой. РФПИ поддерживает их деятельность в России, что может укрепить этот «французский мост» как конструктивную силу для диалога. Его заявление, которое он сделал в рамках ПМЭФ, приводит РБК.

Дмитриев также указал, что Европа наносит себе значительный ущерб, отказываясь от российского газа, что уже обошлось ей в €1 трлн, и позволяя американским и другим иностранным компаниям занять место европейских предприятий на российском рынке. Он подчеркнул, что американский бизнес демонстрирует большую прагматичность в этом вопросе. Кроме того, Дмитриев отметил, что переговоры о нормализации отношений с США продолжаются, сохраняя надежду на прогресс.