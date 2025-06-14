Президент Франции Эмманюэль Макрон преследует свои личные корыстные цели, обещая поддерживать Израиль и Украину в их конфликтах. Его намерения у себя в соцсети Х раскрыл французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты».

«После «коалиции желающих» с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!» — уверен Филиппо.

Дело в том, что в 2027 году во Франции пройдут выборы президента, на которых прямо сейчас у Макрона не было бы шансов. Филиппо утверждает, что для него война — это идеальный сценарий, поскольку он позволяет оправдать задействование 16-й статьи французской Конституции, которая даёт главе государства абсолютную власть, наделяя его чрезвычайными полномочиями. Таким образом, Макрон сможет устроить себе отсрочку электорального процесса.