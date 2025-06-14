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14 июня, 14:11

Макрона обвинили в попытке втянуть Францию в тотальную войну из-за нового шага

Политик Филиппо: Макрон хочет втянуть Францию в войну, чтоб остаться президентом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон преследует свои личные корыстные цели, обещая поддерживать Израиль и Украину в их конфликтах. Его намерения у себя в соцсети Х раскрыл французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты».

«После «коалиции желающих» с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!» — уверен Филиппо.

Дело в том, что в 2027 году во Франции пройдут выборы президента, на которых прямо сейчас у Макрона не было бы шансов. Филиппо утверждает, что для него война — это идеальный сценарий, поскольку он позволяет оправдать задействование 16-й статьи французской Конституции, которая даёт главе государства абсолютную власть, наделяя его чрезвычайными полномочиями. Таким образом, Макрон сможет устроить себе отсрочку электорального процесса.

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Напомним, что Эмманюэль Макрон считает правомерным массированный обстрел Израилем Ирана, поскольку, по его словам, Тель-Авив имеет право на самозащиту. Вместе с тем французский лидер пообещал и дальше поддерживать еврейское государство в борьбе с Тегераном.

Владимир Озеров
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