Макрона обвинили в попытке втянуть Францию в тотальную войну из-за нового шага
Политик Филиппо: Макрон хочет втянуть Францию в войну, чтоб остаться президентом
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Президент Франции Эмманюэль Макрон преследует свои личные корыстные цели, обещая поддерживать Израиль и Украину в их конфликтах. Его намерения у себя в соцсети Х раскрыл французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты».
«После «коалиции желающих» с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!» — уверен Филиппо.
Дело в том, что в 2027 году во Франции пройдут выборы президента, на которых прямо сейчас у Макрона не было бы шансов. Филиппо утверждает, что для него война — это идеальный сценарий, поскольку он позволяет оправдать задействование 16-й статьи французской Конституции, которая даёт главе государства абсолютную власть, наделяя его чрезвычайными полномочиями. Таким образом, Макрон сможет устроить себе отсрочку электорального процесса.
Напомним, что Эмманюэль Макрон считает правомерным массированный обстрел Израилем Ирана, поскольку, по его словам, Тель-Авив имеет право на самозащиту. Вместе с тем французский лидер пообещал и дальше поддерживать еврейское государство в борьбе с Тегераном.