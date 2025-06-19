«Высосала сенсацию»: В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким
ЛДПР: Видео со спящим Слуцким снято не на ПМЭФ, а в давно Госдуме
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Светская львица и скандальная журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём телеграм-канале 10-секундное видео, на котором спит глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Звезда заявила, что этот инцидент произошёл прямо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар прокомментировала «Газете.Ru» эту сомнительную ситуацию.
«Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет», — заявила Кавшар.
Спящий Слуцкий. Видео © Telegram / «Кровавая барышня»
Она также добавила, что Собчак известна тем, что распространяет фейковые новости. Кавшар подчеркнула, что это видео не соответствует действительности и выразила удивление, что на таком крупном форуме так мало интересных событий, что Ксении приходится «высасывать сенсацию из пальца».
Ранее Слуцкий заявил в беседе с Life.ru о важности активного посредничества России для предотвращения ядерного конфликта между Ираном и Израилем. Он отметил, что только с участием Москвы можно добиться стабильности и уменьшить риск.