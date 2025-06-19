«Высосала сенсацию»: В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

Светская львица и скандальная журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём телеграм-канале 10-секундное видео, на котором спит глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Звезда заявила, что этот инцидент произошёл прямо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар прокомментировала «Газете.Ru» эту сомнительную ситуацию.

«Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет», — заявила Кавшар.

Спящий Слуцкий. Видео © Telegram / «Кровавая барышня»

Она также добавила, что Собчак известна тем, что распространяет фейковые новости. Кавшар подчеркнула, что это видео не соответствует действительности и выразила удивление, что на таком крупном форуме так мало интересных событий, что Ксении приходится «высасывать сенсацию из пальца».