Киргизия не может рассчитывать на особый статус отношений с России только на основании своего участия в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус. Например, Евразийский экономический союз, куда входит и Киргизия, там тоже свои есть особенности, так как общий рынок. У ОДКБ тоже есть некоторые определённые там вещи. Более широкий статус, это СНГ, оно более гуманитарного состава, а не столько формализованного», — объяснил он свою позицию в беседе с «Лентой.ру».

Депутат подчеркнул, что вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли все республики СССР, и этот факт не должен служить основанием для каких-либо привилегий. Он также отметил, что Россия внимательно следит за языковой политикой в странах СНГ и готова поддерживать те государства, где русский язык закреплён в Конституции как язык межнационального общения. Возможность особого сотрудничества с Киргизией рассматривается, но исключительно в рамках существующих международных соглашений и правовых норм, а не на основании общих исторических связей.