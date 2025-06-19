Рассчитывать не стоит: В Госдуме ответили на требование об особом статусе для Киргизии
Депутат Калашников: РФ не даст Киргизии особый статус только за участие в ВОВ
Леонид Калашников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts
Киргизия не может рассчитывать на особый статус отношений с России только на основании своего участия в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус. Например, Евразийский экономический союз, куда входит и Киргизия, там тоже свои есть особенности, так как общий рынок. У ОДКБ тоже есть некоторые определённые там вещи. Более широкий статус, это СНГ, оно более гуманитарного состава, а не столько формализованного», — объяснил он свою позицию в беседе с «Лентой.ру».
Депутат подчеркнул, что вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли все республики СССР, и этот факт не должен служить основанием для каких-либо привилегий. Он также отметил, что Россия внимательно следит за языковой политикой в странах СНГ и готова поддерживать те государства, где русский язык закреплён в Конституции как язык межнационального общения. Возможность особого сотрудничества с Киргизией рассматривается, но исключительно в рамках существующих международных соглашений и правовых норм, а не на основании общих исторических связей.
Напомним, что на ПМЭФ глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и экс-премьер страны Темир Сариев призвал предоставить гражданам республики особый статус в России. Он напомнил, что киргизы в ключевые моменты истории выступали на стороне России и напомнил об участии Панфиловской дивизии в защите Москвы в ВОВ. В качестве другого примера он отметил солидарность Бишкека с Москвой в первые дни объявления СВО.