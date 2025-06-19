На Камчатке суд оштрафовал американского пенсионера за получение «северных»

Бывший военнослужащий Тихоокеанского флота оштрафован на 150 тысяч рублей за незаконное получение северных пенсионных надбавок после переезда в США. Об этом сообщает пресс-служба Мильковского районного суда Камчатского края.

Мужчина с двойным гражданством живёт в штате Иллинойс. Он не уведомил военкомат о смене места жительства и продолжал получать повышенные выплаты, хотя потерял на них право. В результате его действий государству был нанесён ущерб в размере более 1,5 миллиона рублей.

Суд учёл полное признание вины, возмещение ущерба до суда, благотворительную помощь фонду «Защитники Отечества», а также заслуги подсудимого, включая участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В связи с этим наказание ограничилось штрафом, который будет перечислен в доход РФ вместе с судебными издержками.