Владимир Зеленский со стопроцентной вероятностью устроит скандал на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, как это сделал на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Зеленский обязательно повторит все те фокусы, которые он выкидывал в Овальном кабинете на встрече с американским лидером», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Колташов уточнил, что главарь киевского режима не заинтересован в конструктивной встрече с руководством РФ, потому что желает продолжать конфликт. По его словам, кровопролитие является бизнесом Зеленского. Эксперт дополнил, что Трамп считает мастером сделки, а вот глава киевского режима — мастер ренты, которому бесконечно отправляют гуманитарную и военную помощь. Поэтому Зеленский не заинтересован в завершении кризиса и не хочет никакой конструктивной встречи.