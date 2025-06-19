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19 июня, 15:15

«Повторит фокусы»: Политолог высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского

Политолог Колташов: Зеленский устроит скандал на возможной встрече с Путиным

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский со стопроцентной вероятностью устроит скандал на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, как это сделал на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Зеленский обязательно повторит все те фокусы, которые он выкидывал в Овальном кабинете на встрече с американским лидером», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Колташов уточнил, что главарь киевского режима не заинтересован в конструктивной встрече с руководством РФ, потому что желает продолжать конфликт. По его словам, кровопролитие является бизнесом Зеленского. Эксперт дополнил, что Трамп считает мастером сделки, а вот глава киевского режима — мастер ренты, которому бесконечно отправляют гуманитарную и военную помощь. Поэтому Зеленский не заинтересован в завершении кризиса и не хочет никакой конструктивной встречи.

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Напомним, что президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, для РФ важно, кто будет подписывать договор. Российский лидер отметил, что на документе должна стоять подпись легитимных властей.

Дарья Нарыкова
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