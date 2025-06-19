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Регион
19 июня, 15:23

В Кремле рассказали о ближайшей зарубежной поездке Путина

Ушаков: Путин посетит Минск для участия в саммите ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин посетит Минск для участия в саммите Евразийского экономического форума, и эта поездка станет его ближайшим зарубежным визитом. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков в рамках ПМЭФ-2025. Конкретные даты поездки пока не называются.

«Готовится. Город Минск, саммит ЕАЭС», — приводит ТАСС слова Ушакова.

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Ранее сообщалось о возможной поездке Владимира Путина в Венгрию, где ему пообещали тёплый приём. Однако в Кремле это опровергли. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня такой визит не стоит.

Милена Скрипальщикова
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