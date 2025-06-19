«Дают ориентиры»: Психолог объяснил, в чём заключается феномен популярности BTS

Увлечение корейскими музыкальными группами, как например BTS, даёт людям ориентиры и помогает россиянам быть более открытыми к другим культурам. Об этом рассказал в беседе с «Постньюс» психолог и культуролог Андрей Зберовски.

Он отметил, что ценность и уникальность подобных популярных бойз-бэндов заключается в том, что они дают своим зрителям ориентиры. И при этом не играет роли, откуда родом музыканты, поскольку люди идут за честностью и открытостью.

Психолог считает, что популярность BTS в России объясняется новизной корейской культуры для россиян. Интерес к группе способствует формированию более открытого взгляда на мир и другие страны.

«Люди могут поехать как туристы, язык выучить, влюбиться могут и семью с кем-то создать из Кореи», — добавил Зберовский.