«Дают ориентиры»: Психолог объяснил, в чём заключается феномен популярности BTS
Психолог Зберовский: BTS помогают россиянам быть открытыми к чужим культурам
Группа BTS. Обложка © Getty Images / Michael Stewart / Contributor
Увлечение корейскими музыкальными группами, как например BTS, даёт людям ориентиры и помогает россиянам быть более открытыми к другим культурам. Об этом рассказал в беседе с «Постньюс» психолог и культуролог Андрей Зберовски.
Он отметил, что ценность и уникальность подобных популярных бойз-бэндов заключается в том, что они дают своим зрителям ориентиры. И при этом не играет роли, откуда родом музыканты, поскольку люди идут за честностью и открытостью.
Психолог считает, что популярность BTS в России объясняется новизной корейской культуры для россиян. Интерес к группе способствует формированию более открытого взгляда на мир и другие страны.
«Люди могут поехать как туристы, язык выучить, влюбиться могут и семью с кем-то создать из Кореи», — добавил Зберовский.
Вместе с музыкальными группами в РФ растёт спрос на товары из Южной Кореи. Например, лапша быстрого приготовления. В апреле экспорт этого продукта в нашу страну достиг исторического максимума. Объём поставок составил 947 тонн, что в 2,5 раза больше, чем в марте, а стоимость выросла в 2,4 раза, достигнув рекордных 4,4 млн долларов