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19 июня, 15:36

Сколько лет жизни мы теряем из-за каждого лишнего кг: шокирующие цифры назвал глава Минздрава

Мурашко: Люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни, такие шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всё из-за подверженности гипертонии, ишемии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

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«Люди, имеющие избыток массы тела и индекс массы тела, который составляет от 30 до 35, в среднем теряют 2-4 года жизни. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Это ужасающие цифры», — сказал Мурашко в ходе сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии».

Глава Минздрава отметил, что в этом случае идёт речь о сверхпотреблении медицинских услуг, когда расходы системы здравоохранения идут на именно на борьбу с заболеваниями, которые можно было бы отсрочить или предотвратить.

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Напомним, определить, есть ли у вас ожирение, можно при помощи индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес (в килограммах) разделить на квадрат роста (в метрах). Полученный результат позволяет оценить, находится ли вес в пределах нормы или есть отклонения. Так, ожирение диагностируется при ИМТ выше 30 кг/ кв. м.

Александра Вишнякова
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