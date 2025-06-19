Сколько лет жизни мы теряем из-за каждого лишнего кг: шокирующие цифры назвал глава Минздрава

Люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни, такие шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всё из-за подверженности гипертонии, ишемии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Люди, имеющие избыток массы тела и индекс массы тела, который составляет от 30 до 35, в среднем теряют 2-4 года жизни. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Это ужасающие цифры», — сказал Мурашко в ходе сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии».

Глава Минздрава отметил, что в этом случае идёт речь о сверхпотреблении медицинских услуг, когда расходы системы здравоохранения идут на именно на борьбу с заболеваниями, которые можно было бы отсрочить или предотвратить.