«Никакой радости не испытываю»: Глава «Роскосмоса» высказался о взрыве ракеты Илона Маска

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов не видит повода для ликования в связи со взрывом ракеты Starship от компании Илона Маска SpaceX. Об этом он рассказал в интервью журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

Баканов заявил, что не испытывает радости от взрыва корабля Space X Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы болеем за всех коллег, которые занимаются разработками, независимо от принадлежности: Китай, Индия, Америка, поэтому в любом случае это не позитив», — отметил Баканов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет места злорадству или ехидству. Глава «Роскосмоса» считает, что развитие технологий неизбежно, и России необходимо сотрудничать с другими странами, даже если они являются конкурентами. Единственным позитивным моментом, по его мнению, стал успешный запуск ракеты «Ангара-А5».

Баканов упомянул, что Россия продолжает сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках текущих проектов. В частности, после назначения нового главы NASA планируется обсудить возможности расширения сотрудничества.