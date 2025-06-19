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19 июня, 16:45

«Никакой радости не испытываю»: Глава «Роскосмоса» высказался о взрыве ракеты Илона Маска

Глава «Роскосмоса» Баканов: Радости от взрыва корабля Space X не испытываю

Обложка © Х / Luke Leisher

Обложка © Х / Luke Leisher

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов не видит повода для ликования в связи со взрывом ракеты Starship от компании Илона Маска SpaceX. Об этом он рассказал в интервью журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

Баканов заявил, что не испытывает радости от взрыва корабля Space X Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы болеем за всех коллег, которые занимаются разработками, независимо от принадлежности: Китай, Индия, Америка, поэтому в любом случае это не позитив», — отметил Баканов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет места злорадству или ехидству. Глава «Роскосмоса» считает, что развитие технологий неизбежно, и России необходимо сотрудничать с другими странами, даже если они являются конкурентами. Единственным позитивным моментом, по его мнению, стал успешный запуск ракеты «Ангара-А5».

Баканов упомянул, что Россия продолжает сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках текущих проектов. В частности, после назначения нового главы NASA планируется обсудить возможности расширения сотрудничества.
Роскосмос придумал ответ ракете Starship Илона Маска
Роскосмос придумал ответ ракете Starship Илона Маска

Напомним, что ракета-носитель SpaceX Starship потерпела аварию, так и не успев высоко взлететь. После детонации первой ступени ускорителя на второй ступени возникла критическая утечка горючего, что привело к потере управления. В результате корабль мощно взорвался.

Юлия Сафиулина
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