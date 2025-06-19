«Мы слышим эту боль»: Родители пропавших ВСУшников обрывают телефоны горячей линии Запорожья
Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших бойцов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAprod
На горячую линию Запорожской области регулярно поступают звонки от родителей военнослужащих ВСУ, которые пропали без вести. При этом местные власти предоставляют им всю информацию. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2025.
«Мы слышим эту боль, мы слышим эту тревогу за близких, за своих, за сыновей, за мужей, за братьев. И как христиане мы не можем быть равнодушны к чужому горю», — сказал он.
По словам Балицкого, российские власти получают обращения от жителей Украины, преимущественно из Запорожской, Днепропетровской и восточных областей, которые пытаются узнать о местонахождении и состоянии своих родственников. Губернатор утверждает, что его команда старается предоставлять имеющуюся информацию в ответ на эти запросы.
Ранее стало известно, что полк беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ пополняется несовершеннолетними добровольцами. Командир подразделения отдал приказ вербовать подростков для работы операторами разведдронов. Новобранцам обещают выплаты от 1 до 3 тысяч гривен, однако деньги до них не доходят.