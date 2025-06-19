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19 июня, 17:25

Путь к диктатуре: Дуров на французском заявил об угрозе свободы слова в ЕС

Дуров записал видеообращение на французском и заявил об угрозе свободе слова в ЕС

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Основатель Telegram Павел Дуров выпустил видео на французском языке, в котором заявил, что европейские власти начинают наступление на свободу слова и частную жизнь. В видеообращении, размещённом в соцсети X, предприниматель заявил, что на протяжении 12 лет Telegram выступает защитником конфиденциальности пользователей и свободы слова — даже в авторитарных странах. Однако теперь, по его словам, те же свободы оказались под угрозой уже в самой Европе.

«Мы никогда не можем думать, что свободы гарантированы. Свободные страны могут опуститься до диктатур. Каждый день наши свободы подвергаются атаке», — добавил Дуров.

По его утверждению, некоторые политики пытаются ограничить свободу слова и добиться запрета шифрования сообщений. Это, по мнению Дурова, может обернуться потерей базовых прав.

Le Monde: Павлу Дурову разрешат покидать Францию на две недели ради Дубая
Le Monde: Павлу Дурову разрешат покидать Францию на две недели ради Дубая

Недавно в интервью французскому изданию Le Point Дуров раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он рассказал, что проигнорировал личное сообщение от главы государства, присланное после публикации поста о выборах в Румынии и спецслужбах. Дуров заявил, что разочарован французским лидером и считает, что Пятая республика «становится всё слабее».

Милена Скрипальщикова
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