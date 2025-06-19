Путин подчеркнул важность стратегического партнёрства между РФ и ЮАР

В рамках ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Глава государства подчеркнул стратегическое значение российско-южноафриканских отношений, основанных на равноправии и взаимном доверии.

«Позвольте мне вас сердечно всех поприветствовать в Петербурге, в России. Связи между РФ и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения. Мы находимся в регулярном контакте с президентом ЮАР господином Сирилом Рамапосой», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в прошлом году стороны провели обстоятельные переговоры в Казани в рамках саммита БРИКС. Делегация ЮАР принимает участие в ПМЭФ, уже состоялись встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также намечены переговоры с руководством Совета Федерации и Госдумы.