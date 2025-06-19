Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 17:09

Путин подчеркнул важность стратегического партнёрства между РФ и ЮАР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В рамках ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Глава государства подчеркнул стратегическое значение российско-южноафриканских отношений, основанных на равноправии и взаимном доверии.

«Позвольте мне вас сердечно всех поприветствовать в Петербурге, в России. Связи между РФ и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения. Мы находимся в регулярном контакте с президентом ЮАР господином Сирилом Рамапосой», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в прошлом году стороны провели обстоятельные переговоры в Казани в рамках саммита БРИКС. Делегация ЮАР принимает участие в ПМЭФ, уже состоялись встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также намечены переговоры с руководством Совета Федерации и Госдумы.

Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке
Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке

На ПМЭФ активно развиваются контакты России с партнёрами из стран Глобального Юга. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнёрстве и договорились о создании российско-индонезийской инвестиционной платформы с капиталом в 2 млрд евро.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • юар
  • ПМЭФ-2025
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar