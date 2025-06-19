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Регион
19 июня, 17:05

Нетаньяху назвал возможный побочный эффект израильской операции против Ирана

Нетаньяху: Результатом израильской операции может стать смена власти в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Смена режима в Иране не является заявленной целью израильской операции, но может стать её побочным эффектом. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью гостелерадиокомпании Kan.

Он заявил, что первоочередная задача операции — нейтрализация иранской ядерной программы, а также ликвидация угрозы, исходящей от баллистических ракет, разработанных в Тегеране.

«В то же время очевидно, что иранский режим будет неустойчив. Это (свержение власти в Иране. — Прим. Life.ru) — не цель, но может стать результатом», — сказал глава израильского кабмина.

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Ранее сообщалось, что Иран впервые с начала конфликта с Израилем применил ракету с кассетным боеприпасом. Такие боезаряды наносят масштабный урон и представляют особую опасность для мирного населения. Их использование ограничено международным правом: Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года прямо запрещает применение подобных вооружений.

Наталья Демьянова
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