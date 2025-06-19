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19 июня, 18:02

Ситуацию спас пинцет: Музыкантов с гармонью не захотели пускать на рейс «Победы»

Музыкантов из Челнов с гармонью не захотели пускать на рейс «Победы»

Гармошка «Чайка». Обложка © Telegram / Крыша ТурДома

Гармошка «Чайка». Обложка © Telegram / Крыша ТурДома

Композитор Флюра Талипова в творческом дуэте с Фаизом Майдуллиным из Набережных Челнов столкнулись с неожиданной ситуацией в московском аэропорту: сотрудники авиакомпании «Победа» не разрешили взять на борт гармонь, которая ранее проходила как ручная кладь. Об этом сообщает издание «Челнинские Известия».

«Гармонь – наш друг, как мы без неё? Я купила её лет десять назад, и без неё не проходят наши гастроли» — рассказала Талипова.

По словам музыкантов, гармонь «Чайка» раньше никогда не вызывала проблем у перевозчиков. Однако в этот раз представители лоукостера заявили, что инструмент не соответствует нормам провоза ручной клади. Путешественникам предложили выбор: сдать гармонь, заплатить штраф в четыре тысячи рублей или отказаться от полёта.

В итоге один из музыкантов с помощью пинцета открутил винты, и гармонь удалось компактно упаковать. Благодаря этой находчивости, артисты беспрепятственно прошли контроль и попали на борт самолёта.

Авиаэксперт объяснил причину строгих ограничений на габариты ручной клади в самолётах
Авиаэксперт объяснил причину строгих ограничений на габариты ручной клади в самолётах

Ранее Московский суд обязал авиакомпанию «Победа» пересмотреть правила провоза ручной клади после иска прокуратуры. Ведомство утверждало, что установленные размеры багажа — 4×36×30 см, а также жёсткие требования к упаковке товаров из duty-free — 10×10×5 см — слишком ограничительны и нарушают закон.

Милена Скрипальщикова
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