На Новом Арбате в Москве загорелся театр
SHOT: В здании театра имени Щукина на Новом Арбате вспыхнул пожар
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В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве вспыхнул пожар. По словам очевидцев, наблюдается густой дым.
По данным SHOT, вечером 19 июня произошёл пожар в библиотеке на шестом этаже театра. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru писал, что пожар в трёхкомнатной квартире в подмосковном Королёве унёс жизни пяти человек. В числе погибших — двое несовершеннолетних в возрасте семи и четырёх лет.