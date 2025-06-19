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Регион
19 июня, 18:29

На Новом Арбате в Москве загорелся театр

SHOT: В здании театра имени Щукина на Новом Арбате вспыхнул пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве вспыхнул пожар. По словам очевидцев, наблюдается густой дым.

По данным SHOT, вечером 19 июня произошёл пожар в библиотеке на шестом этаже театра. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются.

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Наталья Демьянова
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