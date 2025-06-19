На Новом Арбате в Москве загорелся театр

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве вспыхнул пожар. По словам очевидцев, наблюдается густой дым.

По данным SHOT, вечером 19 июня произошёл пожар в библиотеке на шестом этаже театра. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются.