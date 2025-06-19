Во Львовской области в военкомате скончался мобилизованный украинец

Во Львовской области 18 июня скончался мобилизованный мужчина 1975 года рождения. Военнообязанный по фамилии Науменко умер в стенах военкомата в городе Стрый, куда был доставлен из-за отсутствия у него учётных документов, а также в связи с тем, что в базе о мужчине не было данных.

В военкомате заявили, что мужчина жаловался на жгучую боль в области сердца. Прибывшие работники скорой помощи не смогли спасти его. Предварительная причина смерти — инфаркт. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти на теле Науменко обнаружено не было.